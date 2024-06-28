Ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесных массивов по всей стране, это следует из интерактивной карты лесного ведомства республики.
В четверг утром в Беларуси было 11 открытых районов: по четыре в Могилевской и Гродненской областях и три — в Витебской.
Во второй половине дня их количество сократилось до двух — Ошмянский и Сморгонский районы Гродненской области.
В пятницу утром вся территория Беларуси окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что в настоящее время по всей стране действует третий класс пожарной опасности и введены ограничения на посещение лесов.
Запреты и ограничения.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Синоптики предупреждают.
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за жары и высоких значений дневной температуры воздуха.
По прогнозам Белгидромета, сегодня будет малооблачно и в основном без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Дневная температура воздуха составит +27…+32°С.