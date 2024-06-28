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Ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси

Жаркая погода, которая установилась на этой неделе в Беларуси, повышает пожароопасную обстановку и риски возникновения лесных пожаров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Минлесхоз Беларуси ввел ограничения на посещение лесных массивов по всей стране, это следует из интерактивной карты лесного ведомства республики.

В четверг утром в Беларуси было 11 открытых районов: по четыре в Могилевской и Гродненской областях и три — в Витебской.

Во второй половине дня их количество сократилось до двух — Ошмянский и Сморгонский районы Гродненской области.

В пятницу утром вся территория Беларуси окрашена на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что в настоящее время по всей стране действует третий класс пожарной опасности и введены ограничения на посещение лесов.

Запреты и ограничения.

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.

Синоптики предупреждают.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за жары и высоких значений дневной температуры воздуха.

По прогнозам Белгидромета, сегодня будет малооблачно и в основном без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Дневная температура воздуха составит +27…+32°С.