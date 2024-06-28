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У жителей Новосибирска в среднем открыто до шести кредитов

Больше трети из них — микрозаймы.

Источник: Reuters

В среднем на новосибирцев приходится до шести взятых кредитов. Больше трети из них являются микрозаймами. Информацию собрали аналитики маркетплейса «Сравни».

По их данным, показатель долговой нагрузки в мае 2024 года составил 53% — на 1% больше, чем в апреле. Самый высокий процент наблюдался в декабре 2023-го — 57%.

Показатель долговой нагрузки — это отношение всех ежемесячных платежей по кредитам и займам к среднемесячному доходу человека.

С марта 2024 года специалисты заметили, что уровень одобрения кредита снизился с 40% (марта) до 36% (май).

Если на покрытие заёма уходит 60% и больше от дохода, то взять новый будет сложно.