У жителей Новосибирска в среднем открыто до шести кредитов

В среднем на новосибирцев приходится до шести взятых кредитов. Больше трети из них являются микрозаймами. Информацию собрали аналитики маркетплейса «Сравни».
По их данным, показатель долговой нагрузки в мае 2024 года составил 53% — на 1% больше, чем в апреле. Самый высокий процент наблюдался в декабре 2023-го — 57%.
Показатель долговой нагрузки — это отношение всех ежемесячных платежей по кредитам и займам к среднемесячному доходу человека.
С марта 2024 года специалисты заметили, что уровень одобрения кредита снизился с 40% (марта) до 36% (май).
Если на покрытие заёма уходит 60% и больше от дохода, то взять новый будет сложно.