30 июня из-за фестиваля в честь Дня молодежи ограничат движение авто по уфимской набережной реки Белой

На набережной реки Белой в этот день в 17:00 начнется республиканский фестиваль. Будут работать различные развлекательные площадки. В программе мероприятий планируется молодежный стенд-ап, граффити-фестиваль, фиджитал турнир, конкурс молодежного бариста, площадка K-pop и косплей, детские мастер-классы, программы для детей и молодых семей. Хедлайнерами вечера станут Inst Rinna, BABEKRISBABE, Lesha Mironov, Sunshine & Vostorg, VITA SAMURAI и ZAINETDIN.