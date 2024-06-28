30 июня из-за фестиваля в честь Дня молодежи ограничат движение авто по уфимской набережной реки Белой

В воскресенье, 30 июня, в Уфе из-за празднования Дня молодежи перекроют улицу Набережная. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На набережной реки Белой в этот день в 17:00 начнется республиканский фестиваль. Будут работать различные развлекательные площадки. В программе мероприятий планируется молодежный стенд-ап, граффити-фестиваль, фиджитал турнир, конкурс молодежного бариста, площадка K-pop и косплей, детские мастер-классы, программы для детей и молодых семей. Хедлайнерами вечера станут Inst Rinna, BABEKRISBABE, Lesha Mironov, Sunshine & Vostorg, VITA SAMURAI и ZAINETDIN.
В связи с проведением мероприятия с 07:00 до 23:30 будет закрыт участок улицы Набережной от дома № 230 до пересечения с улицей Генерал-губернатора Перовского.
— Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании поездок, — заявили в мэрии.
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