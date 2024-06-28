В Новосибирске Облсуд оставил в СИЗО депутата горсовета Украинцева

Адвокаты Украинцева направили в областной суд апелляционную жалобу, в которой ходатайствовали об отмене постановления суда первой инстанции и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной более мягкой меры пресечения. Областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения.