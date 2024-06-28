В Новосибирске Облсуд оставил в СИЗО депутата горсовета Украинцева

Суд в Новосибирске оставил без изменения меру пресечения депутату горсовета Игорю Украинцеву. Об этом в пятницу, 28 июня сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, парламентарий был задержан в конце мая сотрудниками Следственного комитета в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч.6 статьи 290 УК РФ.
По версии следствия, в период 2022—2023 годов Украинцев вымогал деньги у руководителя строительной компании «Стрижи» Игоря Белокoбыльского, угрожая распространением в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство строителя и деловую репутацию его компании. Таким образом, считают следователи, депутат получил более 3,5 млн рублей в качестве взятки.
«Денежные средства предназначались за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства», — сообщили в СУ СКР по НСО.
Адвокаты Украинцева направили в областной суд апелляционную жалобу, в которой ходатайствовали об отмене постановления суда первой инстанции и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной более мягкой меры пресечения. Областной суд оставил эту жалобу без удовлетворения.
Сам депутат участвовал в заседании апелляционной инстанции по видеосвязи, он был одет в футболку с принтом ENJOY.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Облсуд оставил в СИЗО экс-главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска.