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Тысячи жителей омского села в жару остались без воды: «Даже на чай нет»

ОМСК, 28 июня, ФедералПресс. В поселке Лузино Омской области уже неделю нет ни холодного, ни горячего водоснабжения. О ситуации корреспонденту «ФедералПресс» рассказала жительница села.

Источник: Reuters

«У нас сегодня воду не подвозили. У нас даже на чай воды нет. Сказали, наберитесь терпения. Но какого терпения, если даже воду не подвезли», — возмущается жительница села.

По словам женщины, запастись водой люди не успели, поскольку отключили неожиданно. В магазинах тоже проблемы с водой. Местные власти объясняют отсутствие воды — коммунальной аварией на канализационных сетях. Несколько месяцев в селе топит канализационными стоками многоквартирные дома и детский сад и чтобы устранить проблему — надо отключить воду.

В паблике «Администрация Лузинского сельского поселения» в социальной сети «ВКонтакте» размещен график подвоза воды, но по словам сельчан, он не всегда исполняется.

На момент выхода материала на звонки «ФедералПресс» в администрации поселения никто не ответил.

Напомним, что в спальном районе Омска, возле одного из домов, образовалась гигантская лужа.

ЖКХ