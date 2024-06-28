Тысячи жителей омского села в жару остались без воды: «Даже на чай нет»

«У нас сегодня воду не подвозили. У нас даже на чай воды нет. Сказали, наберитесь терпения. Но какого терпения, если даже воду не подвезли», — возмущается жительница села.
По словам женщины, запастись водой люди не успели, поскольку отключили неожиданно. В магазинах тоже проблемы с водой. Местные власти объясняют отсутствие воды — коммунальной аварией на канализационных сетях. Несколько месяцев в селе топит канализационными стоками многоквартирные дома и детский сад и чтобы устранить проблему — надо отключить воду.
В паблике «Администрация Лузинского сельского поселения» в социальной сети «ВКонтакте» размещен график подвоза воды, но по словам сельчан, он не всегда исполняется.
На момент выхода материала на звонки «ФедералПресс» в администрации поселения никто не ответил.
Напомним, что в спальном районе Омска, возле одного из домов, образовалась гигантская лужа.