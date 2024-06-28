Тысячи жителей омского села в жару остались без воды: «Даже на чай нет»

По словам женщины, запастись водой люди не успели, поскольку отключили неожиданно. В магазинах тоже проблемы с водой. Местные власти объясняют отсутствие воды — коммунальной аварией на канализационных сетях. Несколько месяцев в селе топит канализационными стоками многоквартирные дома и детский сад и чтобы устранить проблему — надо отключить воду.