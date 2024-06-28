Сотрудник Ростехнадзора Мясников назвал причины крупных аварий на шахтах

«Как правило, мы два года находимся в состоянии готовности, а на третий происходит авария. Почему? В первый год после аварии мы концентрируемся, думаем, что такое может произойти с нами. На второй год всё это дело ослабевает. А на третий хватка совсем теряется — происходит непоправимое. Да, у нас был период после “Северной” — практически шесть лет без аварий. То есть мы можем контролировать всё и вся. Но жизнь-то показывает, что люди расслабляются, допускают нарушения», — рассуждает Мясников.