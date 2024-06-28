Сотрудник Ростехнадзора Мясников назвал причины крупных аварий на шахтах

Заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Мясников отмечает нестабильный тренд по аварийности и травматизму в углепроме и объясняет, почему крупные ЧП вообще продолжают происходить.
«Как правило, мы два года находимся в состоянии готовности, а на третий происходит авария. Почему? В первый год после аварии мы концентрируемся, думаем, что такое может произойти с нами. На второй год всё это дело ослабевает. А на третий хватка совсем теряется — происходит непоправимое. Да, у нас был период после “Северной” — практически шесть лет без аварий. То есть мы можем контролировать всё и вся. Но жизнь-то показывает, что люди расслабляются, допускают нарушения», — рассуждает Мясников.
Он обращает внимание на то, что угольщикам нужно пересмотреть организацию труда и не обрабатывать только одну лаву, куда спускается большое количество людей. Также можно обратить снимание на опыт зарубежных коллег: например, добывать уголь в будни, а в выходные заниматься текущим ремонтом, или оборудовать шахты интеллектуальным забоем.
Мы писали, что в прошлом году на предприятиях угольной промышленности страны от травм погибли 11 горняков, но при этом ни одной аварии не произошло. Эксперты уверяют, что по-прежнему виноват в гибели людей человеческий фактор.