Южноуральцев попросили воздержаться от поездок на машине в дождь

В Госавтоинспекция Челябинской области подчеркивают, что в неблагоприятные погодные условия повышается риск ДТП. Этому способствуют мокрый асфальт и ухудшение видимости. Именно поэтому водителям советуют без необходимости не выезжать на дороги и трассы.
Если же поездки во время дождя не избежать, то важно совершать ее, следуя дополнительным правила безопасности. Например, в такую погоду необходимо плавно снижать скорость и оставляйте больше места до впереди едущей машины, чем обычно. Здесь важно помнить, что на мокром асфальте тормозной путь больше.
В Госавтоинспекции также подчеркнули, что не стоит совершать резких маневров и крутых поворотов руля. В условиях сильного ливня нужно включить противотуманные фары (если они есть). Однако самым верным решением станет переждать дождь в безопасном месте.