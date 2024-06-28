Южноуральцев попросили воздержаться от поездок на машине в дождь

Если же поездки во время дождя не избежать, то важно совершать ее, следуя дополнительным правила безопасности. Например, в такую погоду необходимо плавно снижать скорость и оставляйте больше места до впереди едущей машины, чем обычно. Здесь важно помнить, что на мокром асфальте тормозной путь больше.