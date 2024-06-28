Новое здание филиала УИИ ГУФСИН открылось в Дзержинске

В Дзержинске состоялось торжественное открытие обновленного здания филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Нижегородской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дзержинский филиал уголовно-исполнительной инспекции является одним из самых крупных в регионе, ежегодно по учетам подразделения проходят более тысячи человек.
Благодаря совместным усилиям администрации Дзержинска и руководства ГУФСИН России по Нижегородской области в помещении филиала был проведен капитальный ремонт, закуплена новая мебель, офисная техника, отдельно выделена и обустроена комната отдыха для сотрудников инспекции.
Почетное право перерезать красную ленту и ввести в эксплуатацию обновленное помещение было предоставлено начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области, генерал-лейтенанту внутренней службы Виктору Бранту и главе Дзержинска Ивану Носкову.
В завершении торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам и представителям Дзержинска были вручены награды, после чего все гости проследовали на ознакомительную экскурсию по помещению.