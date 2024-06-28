Новое здание филиала УИИ ГУФСИН открылось в Дзержинске

«Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления для сотрудников филиала по Дзержинску созданы новые, комфортные и безопасные условия для осуществления трудовой деятельности, что прямым образом влияет на качество и эффективность работы учреждения, поднимает престиж уголовно-исполнительной системы», — отметил Виктор Брант. «Нужно честно признать, что у сотрудников службы исполнения наказаний сложная, часто опасная работа. Нужно иметь крепкие нервы и сильный характер, чтобы честно выполнять свой долг и оставаться человеком. И я просто рад, что у вас теперь есть комфортные условия, удобные кабинеты. Люди, которые стоят на защите нашей безопасности, достойны самых лучших условий работы», — подчеркнул Иван Носков.