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Новое здание филиала УИИ ГУФСИН открылось в Дзержинске

Дзержинский филиал уголовно-исполнительной инспекции является одним из самых крупных в регионе.

В Дзержинске состоялось торжественное открытие обновленного здания филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Нижегородской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дзержинский филиал уголовно-исполнительной инспекции является одним из самых крупных в регионе, ежегодно по учетам подразделения проходят более тысячи человек.

Благодаря совместным усилиям администрации Дзержинска и руководства ГУФСИН России по Нижегородской области в помещении филиала был проведен капитальный ремонт, закуплена новая мебель, офисная техника, отдельно выделена и обустроена комната отдыха для сотрудников инспекции.

Почетное право перерезать красную ленту и ввести в эксплуатацию обновленное помещение было предоставлено начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области, генерал-лейтенанту внутренней службы Виктору Бранту и главе Дзержинска Ивану Носкову.

«Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления для сотрудников филиала по Дзержинску созданы новые, комфортные и безопасные условия для осуществления трудовой деятельности, что прямым образом влияет на качество и эффективность работы учреждения, поднимает престиж уголовно-исполнительной системы», — отметил Виктор Брант. «Нужно честно признать, что у сотрудников службы исполнения наказаний сложная, часто опасная работа. Нужно иметь крепкие нервы и сильный характер, чтобы честно выполнять свой долг и оставаться человеком. И я просто рад, что у вас теперь есть комфортные условия, удобные кабинеты. Люди, которые стоят на защите нашей безопасности, достойны самых лучших условий работы», — подчеркнул Иван Носков.

В завершении торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам и представителям Дзержинска были вручены награды, после чего все гости проследовали на ознакомительную экскурсию по помещению.