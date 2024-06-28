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Автобус № 28 будет работать в густонаселенных микрорайонах Омска

Департамент транспорта омской мэрии представил изменения в маршрутах автобусов № 28 и 96, расширив их до густонаселенных микрорайонов Левобережья.

Источник: Мэрия Хабаровска

Новые маршруты были разработаны с учетом потребностей жителей и оптимизации транспортного движения.

Автобус № 28 будет следовать по расширенному маршруту через микрорайон Прибрежный, а автобус № 96 станет кольцевым и пройдет до конечной остановки «12-й микрорайон». Эти изменения вступят в силу с 1 июля, облегчая перемещение жителей и улучшая доступность общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что омский губернатор Хоценко поручил выделить 100 млн рублей на замену окон и ремонт крыш в школах и детских садах.