Автобус № 28 будет работать в густонаселенных микрорайонах Омска

Автобус № 28 будет следовать по расширенному маршруту через микрорайон Прибрежный, а автобус № 96 станет кольцевым и пройдет до конечной остановки «12-й микрорайон». Эти изменения вступят в силу с 1 июля, облегчая перемещение жителей и улучшая доступность общественного транспорта.