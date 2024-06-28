В Красноярском крае пройдёт фестиваль «Мир Сибири»

С 11 по 14 июля в посёлке Шушенское Красноярского края соберутся ценители этники и фольклора, чтобы погрузиться в мир музыки на фестивале «Мир Сибири». Гостей ждут выступления хедлайнеров, ярмарки, гулянья и даже файер-шоу. Отметим, что вход на все мероприятия программы, в том числе концерты приглашённых звёзд, — свободный. Рассказываем, как пройдёт масштабный фестиваль в Красноярском крае в 2024 году.