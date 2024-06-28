В Красноярском крае пройдёт фестиваль «Мир Сибири»

С 11 по 14 июля в посёлке Шушенское Красноярского края соберутся ценители этники и фольклора, чтобы погрузиться в мир музыки на фестивале «Мир Сибири». Гостей ждут выступления хедлайнеров, ярмарки, гулянья и даже файер-шоу. Отметим, что вход на все мероприятия программы, в том числе концерты приглашённых звёзд, — свободный. Рассказываем, как пройдёт масштабный фестиваль в Красноярском крае в 2024 году.
Фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском-2024
Организаторы «Мира Сибири» обещают насыщенную программу. С первого дня на фестивале заработает Этнодеревня. На ней пройдёт презентация народных жилищ, интерактивные программы, будет работать музей музыкальных инструментов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и можно будет поиграть в подвижные традиционные игры.
Также на фестивале пройдёт традиционный конкурс на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» и выступление спецгостей.
С 12 по 14 июля каждое утро на поляне будут проходить оздоровительные практики.
Гости «Мира Сибири» смогут посетить лекции и мастер-классы от номинантов этномузыкального конкурса, членов жюри конкурса и приглашённых специалистов.
Торжественное открытие фестиваля запланировано на главной сцене в пятницу, 12 июля. После всех ждут выступления специальных гостей фестиваля.
На фестивале скучать не придётся: для участников пройдут мастер-классы по народным песням и танцам, реконструкции старинных обрядов, хороводные игры, мастер-классы по игре на инструментах от номинантов конкурса на присуждение этномузыкальной премии. В заврешение четырёхдневного фестиваля гостям подарят файер-шоу, после него пройдёт концерт.
Ранее мы публиковали более подробную программу фестиваля. Её можно посмотреть здесь.
Хедлайнеры «Мира Сибири»-2024
Ни для кого не секрет, что фестиваль всегда собирал музыкантов с разных уголков Земли, и этот год не исключение. Своим исполнением гостей порадуют и сибиряки, и певцы из Израиля, Великобритании, Ирана, Турции, Франции, Кубы и Китая. Также на главной сцене фестиваля выступит одна из самых известных фолк-певиц страны, заслуженная артистка России Пелагея.