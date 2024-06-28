«Враг в городе»: жители Владивостока бьют тревогу из-за опасных растений

Как ранее поясняли в Роспотребнодзоре, борщевик Сосновского — многолетнее травянистое растение. Один куст может давать до 20 тысяч семян. Он устойчив к неблагоприятным условиям, активно подавляет произрастание других растений. А самое главное — ядовит для человека. При попадании сока на кожу возникают сильные ожоги. При контакте с растением человек не ощущает зуда или жжения. И в тени все будет хорошо. Но, стоит выйти на солнце, как начнется химический процесс. У трогавшего борщевик человека сразу появятся ожоги второй и третьей степени. Главный принцип борьбы — не дать созреть семенам. Земельным кодексом РФ предусмотрена обязанность землепользователей проводить мероприятия по защите участков от зарастания сорными растениями. Установлено и административное наказание за непроведение мероприятий по борьбе с опасными растениями.