«Враг в городе»: жители Владивостока бьют тревогу из-за опасных растений

С приходом лета во Владивостоке появляется новая напасть — заросли опасных растений. В районе фуникулера, в парках и во дворах жилых домов распространяется амброзия, борщевик. Жители Владивостока бьют тревогу: растения представляют угрозу для людей и животных, сообщает ИА PrimaMedia.
Красивые, но такие опасные «зонтики» борщевика нередко привлекают внимание не только детей, но и незнающих его опасности взрослых. Ядовитое растение заполонило территории на острове Русский, на сопках Владивостока в районе Чуркина и на Кузнецова. Найти его можно как на клумбах в центре города и во дворе жилого дома, так и на пустырях. Кто-то пройдет мимо, а кто-то захочет сорвать «букет» домой. И мало, кто знает, что данное растение трогать ни в коем случае нельзя, ведь это опасный борщевик.
Жители улицы Елочной в районе Чуркина обнаружили несколько дней назад такой куст высотой уже в полтора метра на клумбе возле своего дома. Его выкопали и выбросили. Позже другая жительница данного дома у барака на Елочной, 9 увидела еще три куста борщевика. А ведь там проходит дорога в детский сад, дети могут сорвать себе «цветочек». Вооружившись тяпкой, маской и перчатками женщина пошла воевать с борщевиком. Когда она залезла на косогор, увидела уже больше 20 таких кустов.
Именно сейчас враг в городе и совсем близко, и очень опасен. Многие проходят мимо, не обращая внимания, не замечая. Этот враг — растение, называется борщевик", — поделилась жительница дома на улице Елочная.
Сейчас идет крайне опасный период цветения. Борщевик — очень плодовитое растение, при этом опасное как для человека, так и для животных.
Как ранее поясняли в Роспотребнодзоре, борщевик Сосновского — многолетнее травянистое растение. Один куст может давать до 20 тысяч семян. Он устойчив к неблагоприятным условиям, активно подавляет произрастание других растений. А самое главное — ядовит для человека. При попадании сока на кожу возникают сильные ожоги. При контакте с растением человек не ощущает зуда или жжения. И в тени все будет хорошо. Но, стоит выйти на солнце, как начнется химический процесс. У трогавшего борщевик человека сразу появятся ожоги второй и третьей степени. Главный принцип борьбы — не дать созреть семенам. Земельным кодексом РФ предусмотрена обязанность землепользователей проводить мероприятия по защите участков от зарастания сорными растениями. Установлено и административное наказание за непроведение мероприятий по борьбе с опасными растениями.
Читатели ИА PrimaMedia жаловались и на засилье амброзии рядом с лестницей фуникулера и в Покровском парке.
Устранением опасных растений должны заниматься собственники участков, чаще всего такая задача ложится на плечи управляющих компаний или администраций населенных пунктов. Ранее в администрации Владивостока поясняли, что сейчас идет активный покос травы в разных районах города. Этим занимаются бригады МКУ «Зеленый Владивосток» и привлеченные подрядные организации. В городе массовый выкос травы проходил на этой неделе на улицах Лермонтова, Уткинской, Пологой, Прапорщика Комарова, Чичерина, Калинина, Гамарника, Иртышской, Тухачевского, Постышева, Черемуховой, Коммунаров, Героев Хасана, Спиридонова, Каплунова, Невельского, Шепеткова, Ладыгина, Приходько и ряде других.
В планах — выкашивание газонов и на территории общественного пространства на сопке Орлиное гнездо, в скверах Рыбацкой Славы и имени Анны Щетининой, а также на улицах Маковского, Корабельной Набережной, Лейтенанта Шмидта, Токаревской кошке, Сипягина, Верхнепортовой, Крыгина, Казанской, Бестужева, Посьетской, Окатовой, Вилкова, Русской.
Кстати, годом ранее специалисты мэрии поясняли, что при нормативной стоимости покоса — 8 рублей за один квадратный метр за один вегетационный период для выкашивания травы городу требуется около 80 млн рублей. Это колоссальные средства, соизмеримые, к примеру со стоимостью обустройства набережной «Татарской». Тогда же эксперты признавали, что от необходимости заниматься покосом травы на гостевом маршруте, придорожных полосах, в районе дорожных знаков уйти невозможно, как и от необходимости уничтожать аллергенные травы, например, амброзию. Но вот сплошные покосы или на крутых склонах могут даже навредить, поэтому городу требуется пересмотр нормативных правовых актов, а возможно и уход от тех рекомендаций и нормативов, которые распространены по всем остальным регионам страны.
«У нас сильная влажность, много туманов, поэтому растительность вырастает гигантской, и за сезон необходимо проводить 32 прополки. Мы не можем руководствоваться тем же принципами, на которых основываются озеленители в Москве. У нас они должны быть другими», — рассказывал тогда эксперт по озеленению, кандидат биологических наук Аркадий Безделев.