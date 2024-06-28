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Пиксель-артами закрашивают рекламу наркотиков в Иркутске

В столице Иркутской области регулярно проводят ART-патрули.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Борьба с рекламой одурманивающих веществ продолжается в Иркутске. ART-патрули находят и закрашивают предложения приобрести наркотические вещества, и нецензурную лексику. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— По поручению городских властей теги постоянно убирают работники подрядных организаций, управляющих компаний. Также активно поддерживаем акции, участники которых перекрывают текст не просто одним слоем краски, а красивыми абстракциями, — отметил глава управления ЖКХ комитета Октябрьского округа администрации Владимир Попов.

Чтобы упростить работу, надписи запрашивают с помощью трафаретов, которые заранее утвердила администрация. На помощь к художникам приходят волонтеры и желающие помочь горожане.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска Руслан Болотов провел встречу с родными участников специальной военной операции. За время мероприятия они обсудили, волнующие семьи вопросы и воплощаемые в жизнь.

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