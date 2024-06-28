Пиксель-артами закрашивают рекламу наркотиков в Иркутске

Борьба с рекламой одурманивающих веществ продолжается в Иркутске. ART-патрули находят и закрашивают предложения приобрести наркотические вещества, и нецензурную лексику. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— По поручению городских властей теги постоянно убирают работники подрядных организаций, управляющих компаний. Также активно поддерживаем акции, участники которых перекрывают текст не просто одним слоем краски, а красивыми абстракциями, — отметил глава управления ЖКХ комитета Октябрьского округа администрации Владимир Попов.
Чтобы упростить работу, надписи запрашивают с помощью трафаретов, которые заранее утвердила администрация. На помощь к художникам приходят волонтеры и желающие помочь горожане.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска Руслан Болотов провел встречу с родными участников специальной военной операции. За время мероприятия они обсудили, волнующие семьи вопросы и воплощаемые в жизнь.