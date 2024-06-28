Ливни с грозами прогнозируют в Хабаровском крае

По информации Дальневосточного УГМС, 29 июня 2024 года почти на всей территории Хабаровского края ожидаются осадки различной интенсивности. В части центральных районов (Комсомольский, Амурский, Нанайский, Хабаровский) прогнозируются сильные ливни с грозами с достижением критериев опасных явлений, местами усиление ветра до 15−20 м/с. На территории южных (Вяземский, Бикинский, им. Лазо), части центральных (Солнечный, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский) и части северных (Николаевский и Ульчский) районов осадки ожидаются менее интенсивные с достижением критериев неблагоприятных явлений. На территории южных районов сильные дожди сохранятся в ночь на 30 июня 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
На основе анализа данных, по оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, отключению источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения на водные объекты. Также возможны кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подтопление низких мест в населенных пунктах, размыв (подмыв) и подтопление дорожного покрытия, мостов, повышение уровней воды на малых реках.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.