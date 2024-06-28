Ливни с грозами прогнозируют в Хабаровском крае

На основе анализа данных, по оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, отключению источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения на водные объекты. Также возможны кратковременные подтопления придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов, подтопление низких мест в населенных пунктах, размыв (подмыв) и подтопление дорожного покрытия, мостов, повышение уровней воды на малых реках.