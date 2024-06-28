Уровень воды в реках продолжает расти из-за дождей в Хабаровском крае

Гидрологи отметили, ожидается достижение неблагоприятных отметок на участках реки Уссури, а именно от села Лончаково до села Шереметьево. С 30 июня по 5 июля уровень воды здесь может повыситься на 500−900 сантиметров. Ситуация также непроста на участке Уссури от села Венюково до Новосоветского.