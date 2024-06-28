Уровень воды в реках продолжает расти из-за дождей в Хабаровском крае

Об актуальной обстановке на данный период рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Гидрологи отметили, ожидается достижение неблагоприятных отметок на участках реки Уссури, а именно от села Лончаково до села Шереметьево. С 30 июня по 5 июля уровень воды здесь может повыситься на 500−900 сантиметров. Ситуация также непроста на участке Уссури от села Венюково до Новосоветского.
«Паводок может привести к затоплению приусадебных участков, дорог в посёлках, посевов и линий связи», — предупреждают в МЧС.
Многие населённые пункты края уже ощущают на себе последствия неблагоприятных природных явлений. Например, уровень воды возле села Лесопильного на реке Бикин превысил пороговую отметку на 12 сантиметров, у села Лончаково также зафиксировано повышение уровня воды до 90 сантиметров выше нормы, а в селе Шереметьево воды стали выше порога на 51 сантиметр.
Амур также достигает полноводного состояния недалеко от Хабаровска, уровень воды за прошедший день увеличился на 4 сантиметра. В данный момент уровень воды равен 304 сантиметрам, что все еще значительно ниже отметки неблагоприятного явления в 450 сантиметров.