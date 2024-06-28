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Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле 2024

Полуостров летом востребован путешественниками.

Источник: Комсомольская правда

Ялта, Феодосия, Алушта и Судак попали в рейтинг мест, где россияне хотят провести свой отпуск в середине лета.

«На первое место вышел город Сочи, на второе Анапа, а на третье — Санкт-Петербург», — озвучили лидеров эксперты сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ, изучив статистику заявок в июле 2024 года.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в июле 2024 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 4724;

Анапа, 4169;

Санкт-Петербург, 5015;

Геленджик, 5169;

Ялта, 4763;

Ейск, 3450;

Феодосия, 3624;

Москва, 4902;

Алушта, 3792;

Судак, 3721.

Привлекательность Крымского полуострова сохраняется несмотря ни на что: теплое море и целебный воздух — это залог отличного отдыха.

туризм и отдых