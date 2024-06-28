Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в июле 2024

Ялта, Феодосия, Алушта и Судак попали в рейтинг мест, где россияне хотят провести свой отпуск в середине лета.
«На первое место вышел город Сочи, на второе Анапа, а на третье — Санкт-Петербург», — озвучили лидеров эксперты сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ, изучив статистику заявок в июле 2024 года.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в июле 2024 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 4724;
Анапа, 4169;
Санкт-Петербург, 5015;
Геленджик, 5169;
Ялта, 4763;
Ейск, 3450;
Феодосия, 3624;
Москва, 4902;
Алушта, 3792;
Судак, 3721.
Привлекательность Крымского полуострова сохраняется несмотря ни на что: теплое море и целебный воздух — это залог отличного отдыха.