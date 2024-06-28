Куда пойти 28−30 июня: «Алые паруса», VK Fest, «ЭтоЭтно», «Ассоциации» в Царском Селе

Хедлайнером праздника на Дворцовой станет популярный российский рэп-исполнитель МОТ, также в числе выступающих — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik, Тося Чайкина. Но концертная программа доступна только для выпускников. Главное же событие праздника — пиротехническое шоу с проходом корабля с алыми парусами по Неве — могут увидеть все желающие, правда, издалека — доступ к набережным, с которых можно удобно следить за движением брига, заранее закроют для всех, кроме самих выпускников. Посмотреть, как в 00:40 бриг «Россия» войдёт в акваторию Невы под вспышки салюта и в лучах света, всем остальным получится с онлайн-камер, по телевизору или из видового ресторана.