Отойти от окон. В МЧС рассказали, как вести себя при воздушной тревоге

В региональном МЧС напомнили, как вести себя во время опасности.
Krym.aif.ru собрал ценные советы и других экспертов.
Закрыть окна и укрыться в подвале.
«Воздушная тревога» — это сигнал, который предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Он подается по радиотрансляционным сетям, радио и телевидению. В региональном отделении МЧС предупредили, если сигнал застал вас в многоквартирном доме и вы не знаете о месте ближайшего укрытия, необходимо плотно закрыть окна и не подходить к ним. Также нужно перекрыть газ, воду и отключить электричество.
«Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна. Если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия, плотно закройте окна, перекройте все, возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты), предупредите соседей и, не используя лифт, следуйте в укрытие».
Если сигнал тревоги застал вас на улице, нужно использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия.
«При нахождении в автомобиле или общественном транспорте остановите автомобиль, покиньте его и используйте для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия)», — добавили в МЧС.
Заземлитесь.
А чтобы справиться с тревогой, которая может накатывать в моменты опасности, важно не игнорировать ее, а попробовать с ней справиться. Как рассказала психолог Елена Кравцова, есть несколько действенных способов как побороть панику и волнение.
«Заземлитесь и рассмотрите предметы вокруг себя. Этот способ обычно применяют при панических атаках. Он помогает переключиться на то, что вокруг, и отвлечься от переживаний. Например, посчитайте пять вещей, которые вы видите перед собой, или четыре вещи, которых вы можете коснуться. Далее переключитесь на аромат и звуки», — предложила специалист. Она добавила, что помогает также и обычный разговор с ближним. Беседа, как и заземление, поможет переключить внимание.
«Если нет сил делиться своими переживаниями, просто послушайте чей‑то голос. Сосредоточившись на тембре собеседника и его словах, вы, возможно, хотя бы на время забудете о неприятных мыслях», — добавила Елена Кравцова.
Например, севастопольцы в момент бомбежек привыкли хором петь гимн «Легендарный Севастополь», — это сближает и вселяет веру, в то, что мы выживем и обязательно победим.