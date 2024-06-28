Отойти от окон. В МЧС рассказали, как вести себя при воздушной тревоге

«Заземлитесь и рассмотрите предметы вокруг себя. Этот способ обычно применяют при панических атаках. Он помогает переключиться на то, что вокруг, и отвлечься от переживаний. Например, посчитайте пять вещей, которые вы видите перед собой, или четыре вещи, которых вы можете коснуться. Далее переключитесь на аромат и звуки», — предложила специалист. Она добавила, что помогает также и обычный разговор с ближним. Беседа, как и заземление, поможет переключить внимание.