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Из-за угрозы теракта в одном из районов Дона отменили праздник для молодёжи

Концерта не будет.

Источник: Аргументы и факты

Из-за угрозы теракта в одном из районов Ростовской области отменили праздник для молодёжи. Об этом сообщила администрация Глубокинского городского поселения Каменского района.

Торжества должны были состояться 28 июня. В программе были запланированы работа тематических площадок, торжественное шествие выпускников и выступление кавер-группы. Однако руководство муниципального образования в целях безопасности решило отменить концерт.

«В связи с угрозой совершения диверсионно-террористических актов на территории Ростовской области районный праздник для выпускников и молодёжи отменён», — пояснили в администрации.

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