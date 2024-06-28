Из-за угрозы теракта в одном из районов Дона отменили праздник для молодёжи

Из-за угрозы теракта в одном из районов Ростовской области отменили праздник для молодёжи. Об этом сообщила администрация Глубокинского городского поселения Каменского района.
Торжества должны были состояться 28 июня. В программе были запланированы работа тематических площадок, торжественное шествие выпускников и выступление кавер-группы. Однако руководство муниципального образования в целях безопасности решило отменить концерт.
«В связи с угрозой совершения диверсионно-террористических актов на территории Ростовской области районный праздник для выпускников и молодёжи отменён», — пояснили в администрации.