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Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников московских школ с «первым шагом во взрослую жизнь», отметив, что столица всегда готова будет помочь им.

Источник: РИА "Новости"

«Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников. Ребята, от всей души поздравляю. Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях», — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в этом году на Всероссийской олимпиаде школьников столичные одиннадцатиклассники взяли свыше 550 наград. «Перед соревнованием для московских участников организовали специальную подготовку», — добавил Собянин.

Благодаря партнерству московских школ с ведущими вузами выпускники предпрофессиональных классов уже знакомы с программами высших учебных заведений, добавил Собянин.

«Впереди выбор профессии и поступление. Но сегодня праздник — Московский выпускной! Центральной площадкой традиционно станет Парк Горького», — заключил мэр.

Вечером 28 июня в Парке Горького пройдет Московский выпускной. В этом году праздник планируют посетить 40 тыс. выпускников из 375 школ Москвы.

образование
Собянин Сергей