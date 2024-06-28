Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

«Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников. Ребята, от всей души поздравляю. Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях», — написал мэр в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в этом году на Всероссийской олимпиаде школьников столичные одиннадцатиклассники взяли свыше 550 наград. «Перед соревнованием для московских участников организовали специальную подготовку», — добавил Собянин.
Благодаря партнерству московских школ с ведущими вузами выпускники предпрофессиональных классов уже знакомы с программами высших учебных заведений, добавил Собянин.
«Впереди выбор профессии и поступление. Но сегодня праздник — Московский выпускной! Центральной площадкой традиционно станет Парк Горького», — заключил мэр.
Вечером 28 июня в Парке Горького пройдет Московский выпускной. В этом году праздник планируют посетить 40 тыс. выпускников из 375 школ Москвы.