Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

«Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников. Ребята, от всей души поздравляю. Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях», — написал мэр в своем Telegram-канале.