Жильцам предложили «скинуться» на ремонт аварийного дома

«Грибок разъел стены не только в подъезде, но и в квартирах. У меня в ванной он всех цветов радуги. Этой весной, когда нас топила канализация, работники аварийной службы сломали в подъезде лестницу. Пришлось положить доску, чтобы можно было попасть домой, а ведь в доме живут восемь семей, в том числе семеро детей», — возмущается Евгения.