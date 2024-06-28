Жильцам предложили «скинуться» на ремонт аварийного дома

Фасад двухэтажного дома на ул. Волжская, 51 в Красноярске представляет жалкое зрелище. На стенах лишь местами сохранилась штукатурка грязно-розового цвета. Стены подъезда изъедены грибком, из-за прохудившейся крыши квартиры на втором этаже во время дождя заливает водой. Есть сквозные трещины. Здание признано аварийным, но переселение жильцов запланировано только через 12 лет.
Грибок разъел стены
«Дом поставили под снос в 2036 году, но он просто до этого срока не достоит. Каждую весну нас топит канализация, полы в подъезде прогнили, инженерные системы и электропроводка изношены. Жить невозможно», — рассказывает Евгения Стародубцева, живущая на первом этаже аварийного дома.
Женщина с 2012 года пыталась добиться, чтобы дом признали аварийным — такое решение комиссия вынесла лишь спустя восемь лет, в 2020 году. По словам Евгении, она забила тревогу, когда на фасаде образовалась сквозная трещина.
Там, где она находится, весной, когда начинается таяние снега и движение грунтовых вод, угол начинает всё больше проваливаться.
«У нас и внутри квартиры трещины, над окном вообще сквозная. Межкомнатные стены оседают, полы прогнили», — рассказывает Владимир Дмитриевич (сосед Евгении), который живёт вместе с супругой в этом доме с 1979 года.
Жильё в своё время принадлежало Красмашу. Здание построено в 1960 году, то есть 64 года назад, перекрытия в доме деревянные, фундамент ленточный.
«Грибок разъел стены не только в подъезде, но и в квартирах. У меня в ванной он всех цветов радуги. Этой весной, когда нас топила канализация, работники аварийной службы сломали в подъезде лестницу. Пришлось положить доску, чтобы можно было попасть домой, а ведь в доме живут восемь семей, в том числе семеро детей», — возмущается Евгения.
«А чего вы хотели?»
В шифере, покрывающем кровлю, щели и дыры, сквозь которые свободно течёт дождевая вода. Между тем на чердаке расположены электропровода. Собственница квартиры № 6 на втором этаже, которую постоянно заливало, сама поднялась на крышу и заделала щели.
«“А чего вы хотели: у вас старый дом. Скидывайтесь и ремонтируйте за свой счёт, это же ваша собственность”. Так нам отвечают в управляющей компании», — рассказывает Евгения Стародубцева.
А ещё в УК ссылаются на низкий тариф на жилищную услугу, который составляет 18 рублей за квадратный метр. Мол, этих денег ни на что не хватает.
Владимир Дмитриевич подтверждает: про ремонт говорить не приходится, всё обслуживание сводится к уборке снега и мусора вокруг дома.
По совету прокурора Ленинского района собственники собрали 30 тыс. рублей и провели экспертизу, чтобы дом признали аварийным. Теперь у жителей есть два пути: получить деньги за свои квартиры, которые будут оцениваться по их реальной стоимости, или ждать переселения.
По словам Евгении, за её «двушку» площадью 37 кв. м можно будет получить 2 млн рублей. На эти деньги вряд ли можно купить подходящее жильё даже на вторичном рынке. Поэтому все собственники выбрали второй вариант — дождаться переселения.
Как рассказал руководитель проекта «Народный фронт ЖКХ» Владимир Емельянов, в администрации города пообещали включить дом в программу расселения аварийного жилья, которая начнёт действовать в 2025 году.
Однако в связи с нарушением жилищных прав жителей краевая прокуратура возбудила уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
«В Красноярске признаны аварийными более 260 многоквартирных домов. Так как дом на ул. Волжской, 51 был признан аварийным после 1 января 2017 года, он не попал в федеральную программу по переселению. По поручению президента РФ федеральным правительством разрабатывается новая программа по переселению из аварийного жилья, что позволит ускорить процесс расселения бараков. На эти цели будут выделены федеральные средства», — прокомментировала представитель департамента градостроительства администрации Красноярска Олеся Костюкова.