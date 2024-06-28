В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе мороженого

При выборе мороженого в первую очередь нужно обратить внимание на состав, об этом сообщает RT со ссылкой на слова специалистов Роскачества.
Так как мороженое относится к подгруппе молочных составных продуктов, то соотношение молока должно быть более 40%. Остальное — это немолочная часть.
Помимо этого, в Роскачестве назвали разрешенные при производстве мороженого стабилизаторы и загустители. Например, к ним относятся альгинат натрия (Е401), агар (Е406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцелларан (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412).
Также специалисты посоветовали обратить внимание на упаковку и форму.
Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.
Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 производителей мороженого.