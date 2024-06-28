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В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе мороженого

Основу рецептуры лакомства составляют молоко или сливки.

При выборе мороженого в первую очередь нужно обратить внимание на состав, об этом сообщает RT со ссылкой на слова специалистов Роскачества.

«Основу рецептуры лакомства составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы», — отметили эксперты.

Так как мороженое относится к подгруппе молочных составных продуктов, то соотношение молока должно быть более 40%. Остальное — это немолочная часть.

«Использование растительных жиров в классическом мороженом — молочном, сливочном и пломбире — запрещено. В мороженом с заменителем молочного жира такая замена допустима, но должна составлять не более 50% от всей массы жира мороженого. Если же весь жир в продукте растительный, то продукт имеет название “десерт замороженный”», — рассказали в организации.

Помимо этого, в Роскачестве назвали разрешенные при производстве мороженого стабилизаторы и загустители. Например, к ним относятся альгинат натрия (Е401), агар (Е406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцелларан (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412).

Также специалисты посоветовали обратить внимание на упаковку и форму.

«Если мороженое деформировано, это может указывать на нарушение режима хранения или приближающееся окончание срока годности продукта. Что касается цвета мороженого, то в идеале он должен быть равномерным. Оттенки могут различаться, так как зависят от жирности: чем она выше, тем желтее цвет», — добавили они.

Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой, неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 производителей мороженого.