В Свердловскую область придут проливные дожди

Екатеринбург расположится вблизи северо-западной границы осадков. По прогнозам, за двое суток на Средний Урал прольется от 10 до 30 миллиметров дождя. Прервутся осадки на ночь с пятницы на субботу. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.