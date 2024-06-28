В Свердловскую область придут проливные дожди и ливни. Мощные осадки сохранятся в регионе до 1 июля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ливни ожидаются в южной, восточной, юго-восточной и центральной частых Свердловской области. Наибольшее количество осадков прогнозируется
— На фронте ожидаются значительные осадки, за пятницу-субботу в указанных районах прогнозируется до 30−60 мм осадков, причем, чем дальше на юго-восток области, тем сильнее будут дожди, — рассказал синоптик.
Екатеринбург расположится вблизи северо-западной границы осадков. По прогнозам, за двое суток на Средний Урал прольется от 10 до 30 миллиметров дождя. Прервутся осадки на ночь с пятницы на субботу. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.