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В Свердловскую область придут проливные дожди

Ливни накроют Средний Урал.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 78% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область придут проливные дожди и ливни. Мощные осадки сохранятся в регионе до 1 июля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ливни ожидаются в южной, восточной, юго-восточной и центральной частых Свердловской области. Наибольшее количество осадков прогнозируется 28—29 июня.

— На фронте ожидаются значительные осадки, за пятницу-субботу в указанных районах прогнозируется до 30−60 мм осадков, причем, чем дальше на юго-восток области, тем сильнее будут дожди, — рассказал синоптик.

Екатеринбург расположится вблизи северо-западной границы осадков. По прогнозам, за двое суток на Средний Урал прольется от 10 до 30 миллиметров дождя. Прервутся осадки на ночь с пятницы на субботу. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.