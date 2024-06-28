Музыкант из Дзержинска Семен Колесников героически погиб в ходе СВО

23-летний Семен Колесников героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО) в середине мая, он был выпускником Дзержинского музыкального колледжа, об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».
Известно, что молодой человек обучался на фортепианном отделении, которое успешно окончил в 2020 году. После колледжа работал в Тонкинской музыкальной школе.
Коллективы ИА «Время Н» и Дзержинского музыкального колледжа выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установят мемориальные доски троим погибшим в ходе СВО.