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Музыкант из Дзержинска Семен Колесников героически погиб в ходе СВО

Молодой человек работал в Тонкинской музыкальной школе.

23-летний Семен Колесников героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО) в середине мая, он был выпускником Дзержинского музыкального колледжа, об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Известно, что молодой человек обучался на фортепианном отделении, которое успешно окончил в 2020 году. После колледжа работал в Тонкинской музыкальной школе.

Коллективы ИА «Время Н» и Дзержинского музыкального колледжа выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установят мемориальные доски троим погибшим в ходе СВО.