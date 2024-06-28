Несколько районов Башкирии находятся под риском затопления из-за надвигающегося грозового фронта

С юго-востока от Хайбуллинского района идет грозовой фронт, который принесет с собой ливни и шквалистый ветер. Специалисты предполагают, непогода с вечера 27 и ночью 28 июня могут привести к быстрому поднятию уровня воды в степных и горных реках. Из-за этого в Баймакском, Абзелиловском, Белорецком и Учалинском районах может затопить придомовые территории и смыть дороги.