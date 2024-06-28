Приготовить окрошку на Среднем Урале стало дороже: магазины взвинтили цены на овощи

Огурцы на этой неделе подорожали сильнее всего среди важнейших продуктах: за килограмм требуют в среднем 129,38 рубля — на 13% больше, чем раньше. Цены на картофель выросли на 9,31% — до 55,34 рубля за килограмм. Более чем на процент подорожала и вареная колбаса, кило обойдется примерно в 533 рубля.