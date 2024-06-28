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Приготовить окрошку на Среднем Урале стало дороже: магазины взвинтили цены на овощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня, ФедералПресс. В Свердловской области дорожают традиционные компоненты окрошки: цены на огурцы, картофель и вареную колбасу пошли вверх. Немного подешевели только яйца. Об этом сообщает Свердловскстат.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Огурцы на этой неделе подорожали сильнее всего среди важнейших продуктах: за килограмм требуют в среднем 129,38 рубля — на 13% больше, чем раньше. Цены на картофель выросли на 9,31% — до 55,34 рубля за килограмм. Более чем на процент подорожала и вареная колбаса, кило обойдется примерно в 533 рубля.

Также свыше 3% прибавили в цене печенье и баранина, свыше 2% — чай, свыше процента — вермишель, свекла, помидоры, молочные смеси и сметана. К примеру, цены на печенье превысили 265 рублей за килограмм.

Заметно подешевели только три продукта из списка: лук, бананы и яйца. Так, килограмм лука теперь можно купить за 46,51 рубля, кило бананов — за 163,51 рубля. Средняя цена десятка яиц опустилась ниже 110 рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что картофель в Свердловской области дорожает весь июнь: только за предыдущую неделю цены на него подскочили почти на 20%.