Приготовить окрошку на Среднем Урале стало дороже: магазины взвинтили цены на овощи

Огурцы на этой неделе подорожали сильнее всего среди важнейших продуктах: за килограмм требуют в среднем 129,38 рубля — на 13% больше, чем раньше. Цены на картофель выросли на 9,31% — до 55,34 рубля за килограмм. Более чем на процент подорожала и вареная колбаса, кило обойдется примерно в 533 рубля.
Также свыше 3% прибавили в цене печенье и баранина, свыше 2% — чай, свыше процента — вермишель, свекла, помидоры, молочные смеси и сметана. К примеру, цены на печенье превысили 265 рублей за килограмм.
Заметно подешевели только три продукта из списка: лук, бананы и яйца. Так, килограмм лука теперь можно купить за 46,51 рубля, кило бананов — за 163,51 рубля. Средняя цена десятка яиц опустилась ниже 110 рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что картофель в Свердловской области дорожает весь июнь: только за предыдущую неделю цены на него подскочили почти на 20%.