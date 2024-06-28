Новые маршруты: как изменится работа наземного городского транспорта с 29 июня

Маршруты № 49 и 235 объединят в С923. Транспорт проследует по маршруту 5-й микрорайон Теплого Стана — станция метро «Теплый Стан» — станция метро «Калужская» — улица Островитянова. Маршруты П1 и № 754 объединят в один — С954. Автобусы поедут от станции метро «Беляево» до улицы Академика Капицы через станцию метро «Калужская». На объединенных маршрутах С923 и С954 в ЮЗАО автобусы будут ходить чаще.