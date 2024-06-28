Новые маршруты: как изменится работа наземного городского транспорта с 29 июня

«Мы развиваем наземный городской транспорт, чтобы обеспечить связь между округами и сделать поездки в жилых районах еще комфортнее. С 29 июня изменим работу 19 маршрутов в разных округах столицы. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — добавил Максим Ликсутов. Подробнее об изменениях маршрутов 29 июня.
Маршрут № 205 объединят с маршрутом № 16. Электробусы № 205 вместо Беловежской улицы поедут до станции метро «Кунцевская» и одноименной станции первого Московского центрального диаметра, а вместо станции «Киевская» транспорт проследует до остановки «Яблоневый сад» через станцию метро «Аминьевская» и одноименную станцию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Новый маршрут № 299 соединит «Аминьевскую» со станцией метро «Филевский парк». Благодаря изменениям в районах Филевский Парк, Можайский и Очаково-Матвеевское станет удобнее добираться до станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и МЦД-4.
Автобусы № 641 будут следовать до станции метро «Аминьевская» и одноименной станции МЦД-4. Таким образом, улучшится транспортное обслуживание жителей Нежинской и Матвеевской улиц.
Маршрут № 103 продлят до остановки «Яблоневый сад» с заездом к станции метро «Аминьевская» и одноименной станции МЦД-4. Жителям Можайского района (ЗАО) станет удобнее добираться станций БКЛ и МЦД-4.
Маршруты № 49 и 235 объединят в С923. Транспорт проследует по маршруту 5-й микрорайон Теплого Стана — станция метро «Теплый Стан» — станция метро «Калужская» — улица Островитянова. Маршруты П1 и № 754 объединят в один — С954. Автобусы поедут от станции метро «Беляево» до улицы Академика Капицы через станцию метро «Калужская». На объединенных маршрутах С923 и С954 в ЮЗАО автобусы будут ходить чаще.
С 29 июня вместо автобусов № 143 и 569 начнет ходить № 796. Благодаря этому в районах на юго-востоке Москвы будет удобнее доезжать до станций Некрасовской, Таганско-Краснопресненской линий метро, а также третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Для поездок по Сормовской улице и Самаркандскому бульвару можно воспользоваться маршрутом № 208.
Маршрут № 645 будет ходить до станции метро «Щелковская» в ВАО. Водители смогут сменять друг друга на конечной остановке, благодаря чему улучшится регулярность движения маршрута.
Маршрут № 27 в Зеленограде продлевается до станции Фирсановская МЦД-3. Жителям деревень Елино и Назарьево станет проще добираться до железнодорожной платформы.
Наземный городской транспорт постоянно развивается. В столице корректируют трассы и продлевают действующие маршруты, открывают новые, добавляют остановки. Автобусы и электробусы подъезжают ближе к станциям метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, социальным объектами другим важным объектам.
Минувшей весной изменилась работа наземного городского транспорта в 11 округах Москвы. За три месяца скорректировали трассы и добавили остановки более чем для 100 маршрутов. Помимо этого, в разных районах столицы появились 15 новых и объединенных маршрутов.