В региональном Минздраве рассказали, как попасть в поликлинику онкоцентра

На приём в онкоцентр в Родниках записывают в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на Минздрав.
На сегодняшний день приём ведут семь врачей-онкологов, включая онкогинеколога, и невролог — для пациентов онкологического профиля. В медучреждении уже приняли 1 300 пациентов.
Также работает диагностический блок: отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение (гастроскопия и колоноскопия), отделение рентгенодиагностики. Помимо этого функционируют два маммографа, аппараты КТ и МРТ (пока без контрастирования). Пока в поликлинике врачи работают в одну смену — с 8:00 до 15:00, в ближайшее время заработает вторая.
«Важно! Самостоятельная запись в учреждение не предусмотрена. При наличии показаний направление на приём в поликлинику онкоцентра можно получить у онколога по месту прикрепления. Также его могут выдать в центре женского здоровья, если при обследовании возникло подозрение на злокачественное новообразование», — говорится в сообщении.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам регистратуры онкоцентра:
Поликлиника онкологического центра в Родниках частично заработала в мае. Приём в учреждении ведут онкологи, врач УЗ-диагностики, эндоскопист.
Онкологический центр планируют полностью открыть в августе. Стоимость строительства медучреждения составляет 4,6 миллиарда рублей. ООО «ПЭТРУСКо» уже получила 3,3 миллиарда. В июне срок исполнения контракта с компанией продлили до конца 2024 года.
В январе «Росатом» разрешил ввести онкоцентр в эксплуатацию. Площадь медучреждения составляет почти 45 тысяч квадратных метров. Центр оснащён 28 единицами «тяжёлого» оборудования, в том числе системами лучевой терапии — двумя линейными ускорителями, ОФЭКТ, аппаратами МРТ, КТ, ангиографом, гамматерапевтическим аппаратом контактного облучения, маммографами, рентген-аппаратами, эндоскопическими системами и другим. Бывший губернатор Антон Алиханов рассчитывал, что медицинское учреждение сможет принять первых пациентов весной 2024 года.