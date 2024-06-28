В региональном Минздраве рассказали, как попасть в поликлинику онкоцентра

«Важно! Самостоятельная запись в учреждение не предусмотрена. При наличии показаний направление на приём в поликлинику онкоцентра можно получить у онколога по месту прикрепления. Также его могут выдать в центре женского здоровья, если при обследовании возникло подозрение на злокачественное новообразование», — говорится в сообщении.