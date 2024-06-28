В Челябинске приставы увели невесту прямо из ЗАГСа

Судебные приставы применили к должнице полный комплекс мер принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной и уголовной ответственности. Летом 2022 года суд назначил ей реальное лишение свободы на срок один год и семь месяцев — по совокупности наказания за очередную кражу и неотбытое наказание за неуплату алиментов. В сентябре 2023 года она освободилась, но в феврале 2024 года ее снова привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей в общей сложности 160 часов обязательных работ. После этого гражданка «залегла на дно»: на работу не выходила, двери квартиры не открывала, на телефон не отвечала, корреспонденцию на почте не получала.