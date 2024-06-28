В Челябинске приставы увели невесту прямо из ЗАГСа

У женщины две дочери, которых с 2014 года воспитывает бабушка, а саму челябинку лишили родительских прав. С 2019 года она четыре раза выслушивала приговоры по уголовным делам — за кражи и за неуплату алиментов.
Официальным трудоустройством гражданка не была озабочена, алименты рассчитывались исходя из размера среднероссийской заработной платы, долг на двух детей рос. Позже родилась третья дочка, которую позднее также забрали у матери и передали второй бабушке — по отцу. Она не обращалась в суд за алиментами. Общая задолженность на троих детей составляет более 4 млн рублей.
Судебные приставы применили к должнице полный комплекс мер принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной и уголовной ответственности. Летом 2022 года суд назначил ей реальное лишение свободы на срок один год и семь месяцев — по совокупности наказания за очередную кражу и неотбытое наказание за неуплату алиментов. В сентябре 2023 года она освободилась, но в феврале 2024 года ее снова привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей в общей сложности 160 часов обязательных работ. После этого гражданка «залегла на дно»: на работу не выходила, двери квартиры не открывала, на телефон не отвечала, корреспонденцию на почте не получала.
«Вскоре стало известно, что должница выходит замуж в Троицке. Молодую доставили к дознавателю прямо из ЗАГСа. Женщина призналась, что сознательно избегала встречи с представителями органа принудительного исполнения, телефон своего пристава, работавшего с ее алиментным долгом, заблокировала, на звонки с незнакомых номеров принципиально не отвечала», — рассказали приставы.
Уголовное дело возбуждено.