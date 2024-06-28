Самым «прохладным» будет воскресенье. Подробный прогноз погоды на выходные

Последние выходные июня в Петербурге начнутся грозовыми дождями, а закончатся относительно прохладным скандинавским антициклоном. Об этом 28 июня сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня регион ещё во власти аномально жаркого, с температурой на 7−8 градусов выше нормы, и сухого антициклона. Во второй половине субботнего дня с кратковременными дождями, а местами и с грозами, регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Ну, а в воскресенье управление погодой заберёт в свои руки гребень прохладного скандинавского антициклона», — рассказал Михаил Леус.
Сегодня в городе небольшая облачность, без осадков. Днём +29…+31 градус. Ветер северо-западный, 1−6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
В субботу ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью +20…+22 градуса, днём +27…+29. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
В воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16, днём +22…+24 градуса. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
По предварительному прогнозу, понедельник начнётся резким повышением температуры до зоны жарких отметок, а уже ближе к вечеру местами вновь прошумят короткие грозовые дожди, при этом днём воздух успеет прогреться до +28…+30 градусов.