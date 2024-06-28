Самым «прохладным» будет воскресенье. Подробный прогноз погоды на выходные

«Сегодня регион ещё во власти аномально жаркого, с температурой на 7−8 градусов выше нормы, и сухого антициклона. Во второй половине субботнего дня с кратковременными дождями, а местами и с грозами, регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Ну, а в воскресенье управление погодой заберёт в свои руки гребень прохладного скандинавского антициклона», — рассказал Михаил Леус.