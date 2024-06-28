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В Самаре ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы

В связи с производством работ по реконструкции теплотрассы в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения коснуться следующих участков улично-дорожной сети:

с 6:00 28 июня до 23:59 13 июля по ул. Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к ул. Революционной; с 00:01 14 июля до 6:00 29 июля по ул. Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к ул. Академика Солдатова; с 6:00 4 июля до 6:00 8 июля на участке от дома № 49 по ул. Александра Матросова до пр. Юных Пионеров.

В период ремонта коммуникаций автобусы маршрутов №№ 24, 34, 38, 41, 53, 56, 99 будут следовать по скорректированной схеме.