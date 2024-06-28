Власти Калининграда представили программу празднования Дня города-2024

Напомним, что в середине месяца стало известно об усечённом формате проведения праздника. В частности, власти отказались от традиционного шествия, однако глава администрации пообещала, что День города получится «большим». В 2024 году мероприятия развернут в основном в Центральном парке, Верхнем и нижнем озёрах (0+).