Пьяного мужчину на сдутом сапборде спасли на водохранилище в Новосибирске

Об инциденте сообщили в службе аварийно-спасательных работ Новосибирска. Обратился мужчина — он рассказал, что на водохранилище в районе острова Тань-Вань заметил лежащего на сдутом сапборде человека.
Отмечается, что сапбордист почти погрузился под воду, на берег его вытащили очевидцы. Мужчина не мог назвать своего имени, говорил с трудом. Стало понятно — он в алкогольном опьянении и, возможно, получил солнечный удар.
Спасатели транспортировали его в аварийно-спасательный отряд «Южный» и вызвали скорую помощь. Сапбордиста увезли в больницу.
В МАСС вновь напомнили: алкоголь и жара несовместимы, один из рисков — обезвоживание, которое приводит к спутанности сознания, нарушениям сердечного ритма.