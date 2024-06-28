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Пьяного мужчину на сдутом сапборде спасли на водохранилище в Новосибирске

Он почти погрузился под воду.

Источник: Соцсети

Об инциденте сообщили в службе аварийно-спасательных работ Новосибирска. Обратился мужчина — он рассказал, что на водохранилище в районе острова Тань-Вань заметил лежащего на сдутом сапборде человека.

Отмечается, что сапбордист почти погрузился под воду, на берег его вытащили очевидцы. Мужчина не мог назвать своего имени, говорил с трудом. Стало понятно — он в алкогольном опьянении и, возможно, получил солнечный удар.

Спасатели транспортировали его в аварийно-спасательный отряд «Южный» и вызвали скорую помощь. Сапбордиста увезли в больницу.

В МАСС вновь напомнили: алкоголь и жара несовместимы, один из рисков — обезвоживание, которое приводит к спутанности сознания, нарушениям сердечного ритма.