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В Омске надолго закрывают участок дороги на 5-й Северной

В пятницу, 28 июня 2024 года, в пресс-службе мэрии Омска сообщили о закрытии участка дороги по улице 5-й Северной. Причина прекращения движения — ремонтные работы.

«На основании обращения акционерного общества “Омские распределительные тепловые сети”, в связи с проведением открытым способом ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей по улице 5-й Северной, будет прекращено движение транспортных средств с 8.00 1 июля до 20.00 30 сентября 2024 года по улице 5-й Северной, на участке дороги от административного здания 17 корпус А по улице 8-й Ремесленной до жилого дома 199 по улице 5-й Северной», — заявили в пресс-службе мэрии Омска.

По мнению автора, три месяца — достаточно долгий срок перекрытия для оживленного участка дороги в Омске.

По данным мэрии Омска, на период закрытия установят временные дорожные знаки и будут работать регулировщики, требованиям которых автомобилистам необходимо строго подчиняться.