В Омске надолго закрывают участок дороги на 5-й Северной

«На основании обращения акционерного общества “Омские распределительные тепловые сети”, в связи с проведением открытым способом ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей по улице 5-й Северной, будет прекращено движение транспортных средств с 8.00 1 июля до 20.00 30 сентября 2024 года по улице 5-й Северной, на участке дороги от административного здания 17 корпус А по улице 8-й Ремесленной до жилого дома 199 по улице 5-й Северной», — заявили в пресс-службе мэрии Омска.