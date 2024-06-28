Сквер на улице Сергея Акимова открыли после благоустройства по «ФКГС»

В Нижнем Новгороде открыли первое благоустроенное в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» пространство — сквер на улице Сергея Акимова в районе домов №№ 3 и 4.

«На улице Акимова жители просили оставить им спокойный “уголок” и просто сделать там удобные дорожки и лавочки с урнами. Еще по запросу канавинцев из соседних домов привели в порядок заросли, ходить мимо которых было некомфортно и темно. Кронировали кустарники, убрали сухие ветки, сделали наружное освещение, посадили много новой зелени — клен, спирею, кизильник, засеяли газон», — рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

И.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко отметил, что ранее этот сквер использовался жителями только в качестве транзитного маршрута, который обрамляла дикая неухоженная поросль. Сейчас это место приобрело для канавинцев новый смысл.

«Обновили освещение, уложили более 38 кв. метров асфальта и более 700 кв. метров брусчатки для комфортных прогулок в любое время суток. Также посадили более 3 тысяч кв. метров газона, более 200 кустов “живой” изгороди», — уточнил он.

В департаменте благоустройства подчеркнули, что особое внимание еще на этапе проектирования было уделено озеленению.

«Этот сквер — самое яркое подтверждение того, что мы реализуем комфортную городскую среду для наших жителей. Он маленький и уютный, здесь по-максимуму сохранена существующая зеленая зона. Для жителей близлежащих домов сквер с оформленным озеленением и живой изгородью стал прекрасным подавителем шума от проезжающих машин и поездов, поскольку граничит он с оживленной трассой и железнодорожными путями», — отметила директор департамента благоустройства Елена Пегова.

Жители уже успели оценить обновленную локацию.

«Мы так довольны, территория стала ухоженной. Нам сделали хорошие дорожки, здесь уже и дети гуляют, катаются на велосипедах и самокатах», — сказала Зоя Забелина.

В администрации Канавина напомнили, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» в районе преобразятся еще три общественных территории.

«На данный момент производятся работы на одном из самых больших объектов в городе на параллельной улице — Мещерском бульваре. Там исполнение уже более 50%. Также скоро преобразятся территория на Московском шоссе у школы № 109 и территория в границах улиц Марата и Советской у метромоста. Работы на этих пространствах идут по графику», — добавил и.о. главы района.