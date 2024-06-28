Алексей Нелидов: «Из наркомании два выхода: долгая жизнь или быстрая смерть»

По механизмам приобщения к наркотикам эта большая группа потребителей делится на две почти равные части. Первая — подростки, у которых есть различные факторы риска: социально-психологические и семейные. Это дети из неполных семей, где есть дефицит мужского воспитания, дети слабо учащиеся, с низкой мотивацией к учебной деятельности. Так называемые «ленивые», у которых не развита потребность в исследовательской деятельности, в самостоятельных занятиях. У них нет увлечений, они не ходят в кружки и секции, а если посещают, то не задерживаются там.