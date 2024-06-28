Безлимитный проездной в Омске подорожает до 3 тысяч рублей

С 1 июля в Омске вместе с повышением стоимости проезда в общественным транспорте подорожают проездные. Об этом сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Общегражданский безлимитный проездной на месяц подорожает до 2940 рублей, а на 15 дней — до 1470 рублей. Стоимость проездного на 60 поездок составит 2100 рублей. Школьный проездной обойдется 1300 рублей.
Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет в Омске впервые за пять лет. С 1 июля одна поездка обойдется в 40 рублей при оплате наличными и в 35 рублей при безналичном расчете. Студенты и пенсионеры будут платить за одну поездку 28 рублей, а школьники — 25 рублей.
Правда, даже после 1 июля обладатели гражданских карт «Омка» смогут ездить за 25 рублей в городском транспорте еще три недели.