Безлимитный проездной в Омске подорожает до 3 тысяч рублей

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет в Омске впервые за пять лет. С 1 июля одна поездка обойдется в 40 рублей при оплате наличными и в 35 рублей при безналичном расчете. Студенты и пенсионеры будут платить за одну поездку 28 рублей, а школьники — 25 рублей.