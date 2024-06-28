Хоценко рассказал, как строится дом для переселенцев на 6-й Станционной в Омске

«В Омске благодаря президентскому национальному проекту “Жилье и городская среда” продолжается строительство дома по ул. 6-я Станционная», — рассказал Виталлий Хоценко.
В правительстве региона уточнили, что жильцами многоквартирного дома станут те, кто раньше жил в аварийных домах. По национальному проекту «Жилье и городская среда» расселен 31 дом. Сейчас на объекте работают строительные бригады. По данным мэрии, подрядчик работает в соответствии с утвержденным графиком и без отставания. Сейчас на площадке задействованы 57 человек и 7 единиц техники. Помимо работ на дому, строители приступили к благоустройству территории МКД.
«Здесь жители, которых переселяем из аварийного фонда, получат 218 квартир», — рассказал губернатор.
Напомним, что накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков обсудили обеспечение кадрами предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также проведение в Омске федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».