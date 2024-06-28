Хоценко рассказал, как строится дом для переселенцев на 6-й Станционной в Омске

В правительстве региона уточнили, что жильцами многоквартирного дома станут те, кто раньше жил в аварийных домах. По национальному проекту «Жилье и городская среда» расселен 31 дом. Сейчас на объекте работают строительные бригады. По данным мэрии, подрядчик работает в соответствии с утвержденным графиком и без отставания. Сейчас на площадке задействованы 57 человек и 7 единиц техники. Помимо работ на дому, строители приступили к благоустройству территории МКД.