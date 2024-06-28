Выходные в Воронеже будут тёплыми

Прогнозом погоды на выходные с воронежцами поделились сотрудники регионального Гидрометцентра.
29 июня горожан ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный ночью — 3−8 м/с, днём — 7−12 м/с. Температура ночью будет варьироваться от +15° до +17°, днём — от +28° до +30°.
30 июня также прогнозируют переменную облачность. Ночью порывы северо-западного ветра будут не ощутимы, днём они усилятся до 6−11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17°, днём воздух прогреется до +30°.