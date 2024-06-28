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Выходные в Воронеже будут тёплыми

Данные регионального Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 83% 756 мм рт. ст. +24°

Прогнозом погоды на выходные с воронежцами поделились сотрудники регионального Гидрометцентра.

29 июня горожан ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный ночью — 3−8 м/с, днём — 7−12 м/с. Температура ночью будет варьироваться от +15° до +17°, днём — от +28° до +30°.

30 июня также прогнозируют переменную облачность. Ночью порывы северо-западного ветра будут не ощутимы, днём они усилятся до 6−11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17°, днём воздух прогреется до +30°.