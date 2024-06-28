СМИ: Новосибирскую прокуратуру могут расформировать

Прокуратуру города Новосибирска могут ликвидировать до конца этого года. Такой информацией поделился НГС со ссылкой на собственный источник.
«На текущий момент в аппарат области из городской прокуратуры уже перевели 5 помощников и старших помощников. Надзор за мэрией передали в областную прокуратуру», — приводит издание слова своего собеседника.
Редакция НДН.инфо обратилась в пресс-службу областной прокуратуры с просьбой уточнить информацию. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Напомним, что сейчас прокуратуру Новосибирска возглавляет Роман Сивак. Прокуратурой Новосибирской области руководит Александр Бучман. На прошлой неделе появилась информация, что Бучман может получить повышение и стать заместителем Генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу и Сибири.
Андрей Иванов