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СМИ: Новосибирскую прокуратуру могут расформировать

Информация об этом появилась сегодня, 28 июня.

Источник: 2GIS

Прокуратуру города Новосибирска могут ликвидировать до конца этого года. Такой информацией поделился НГС со ссылкой на собственный источник.

«На текущий момент в аппарат области из городской прокуратуры уже перевели 5 помощников и старших помощников. Надзор за мэрией передали в областную прокуратуру», — приводит издание слова своего собеседника.

Редакция НДН.инфо обратилась в пресс-службу областной прокуратуры с просьбой уточнить информацию. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, что сейчас прокуратуру Новосибирска возглавляет Роман Сивак. Прокуратурой Новосибирской области руководит Александр Бучман. На прошлой неделе появилась информация, что Бучман может получить повышение и стать заместителем Генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу и Сибири.

Андрей Иванов

Прокуратура