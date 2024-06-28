СМИ: Новосибирскую прокуратуру могут расформировать

Напомним, что сейчас прокуратуру Новосибирска возглавляет Роман Сивак. Прокуратурой Новосибирской области руководит Александр Бучман. На прошлой неделе появилась информация, что Бучман может получить повышение и стать заместителем Генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу и Сибири.