Лекарственные растения зацвели в природном парке в Волгоградской области

В конце июня в природном парке «Эльтонский» Волгоградской области зацвели лекарственные растения. У подножия горы Улаган туристы наслаждаются красотой чабреца — природного антисептика. Он прекрасно помогает при простудах, заживляет раны, также используется в кулинарии.