Лекарственные растения зацвели в природном парке в Волгоградской области

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В конце июня в природном парке «Эльтонский» Волгоградской области зацвели лекарственные растения. У подножия горы Улаган туристы наслаждаются красотой чабреца — природного антисептика. Он прекрасно помогает при простудах, заживляет раны, также используется в кулинарии.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкомприроды, среди местной флоры более полусотни видов различных растений: солодка, шиповник, шалфей и другие.
— Благодаря своему географическому положению на стыке двух природно-климатических зон в Приэльтонье сформировался уникальный растительный покров со множеством полезных для человека растений и, в первую очередь, лекарственных трав, — уточнили в ведомстве.