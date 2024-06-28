Мэр Хабаровска наградил участника СВО

Во время совещания он обратил внимание на поддержку тех, кто возвращается домой в отпуск или после окончания контракта. Им необходима социальная адаптация. Сергей Кравчук предложение поддержал. Он рассказал, что в городе работают с бойцами. Их приглашают на встречи с молодежью, различные турниры, массовые мероприятия. Также оказывается всесторонняя поддержка их семьям.