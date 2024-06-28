Мэр Хабаровска наградил участника СВО

В Хабаровске прошло совещание по поддержке участников СВО. На нем мэр города Сергей Кравчук вручил памятные часы военному и общественнику Всеволоду Мохиреву. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Всеволод Мохирев — пример большого мужества. Добровольцем он принял участие в выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием молодежи. В том числе преподает ребятам боевые искусства. Всеволод работает над тем, чтобы воспитать и укрепить в молодежи национальные и человеческие ценности», — сказал Сергей Кравчук.
Всеволод Эдуардович поблагодарил главу города и его жителей за поддержку военных. Он отметил, что она ощущается с особой теплотой.
Во время совещания он обратил внимание на поддержку тех, кто возвращается домой в отпуск или после окончания контракта. Им необходима социальная адаптация. Сергей Кравчук предложение поддержал. Он рассказал, что в городе работают с бойцами. Их приглашают на встречи с молодежью, различные турниры, массовые мероприятия. Также оказывается всесторонняя поддержка их семьям.