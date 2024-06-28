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Пермская спортсменка готова ехать на Олимпиаду в Париж

Международный олимпийский комитет опубликовал вторую часть списка нейтральных спортсменов, получивших право выступить на Играх-2024 в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Отличия от первого списка — минимальные. Во втором списке МОК частично указал спортсменов, которые согласились участвовать в Олимпиаде, и тех, кто отказался участвовать, несмотря на пройденную фильтрационную комиссию.

На данный момент всего 17 спортсменов с российским паспортом в четырех видах спорта получили от МОК допуск для участия в Олимпиаде, в том числе спортсменка из пермского Центра спортивной подготовки Наталья Малышева.

В ближайшие дни будет опубликован еще один список МОК, скорее всего окончательный. Но в лучшем случае в Париже выступят не более 39 спортсменов из России — при условии, что всех допустят и все подпишут соответствующий документ. Игры-2024 стартуют через месяц.