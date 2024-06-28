Пермская спортсменка готова ехать на Олимпиаду в Париж

В ближайшие дни будет опубликован еще один список МОК, скорее всего окончательный. Но в лучшем случае в Париже выступят не более 39 спортсменов из России — при условии, что всех допустят и все подпишут соответствующий документ. Игры-2024 стартуют через месяц.