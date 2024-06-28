В Новосибирске заметили купающие электросамокаты

По информации Telegram-канала «ACT-54 Black», в Новосибирске на улице Выборной в Октябрьском районе местные жители оставили несколько электросамокатов в фонтане.
Вероятно, кто-то мог подумать, что транспортное средство перегрелось от такой сильной городской жары.
Комментаторы под записью разделились на два лагеря, кто-то подшучивает, что электросамокатам надо «охладиться», некоторые пишут, что затейщиков надо наказать за такое смелое решение.
Напомним, что три автомобиля столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области.