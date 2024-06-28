Нижегородцам напомнили об ответственности за нарушение правил временного ввоза авто

21 дело об административном правонарушении по фактам невывоза с таможенной территории ЕАЭС физлицами временно ввезенных транспортных средств для личного пользования возбудили таможенники в Приволжье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба таможни.
В Нижнем Новгороде должностные лица Нижегородской таможни привлекли к ответственности двух владельцев транспортных средств по фактам невывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС легкового автомобиля и прицепа к легковому автомобилю, которые ранее были ввезены из Латвии и Украины.
Владельцы были обязаны вывезти автомобиль и прицеп с территории Евразийского экономического союза или задекларировать их с уплатой таможенных пошлин, налогов, но не сделали этого.
Также Нижегородской таможней возбуждено одно дело об административном правонарушении по факту передачи временно ввезенного транспортного средства иному лицу.