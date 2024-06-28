Нижегородцам напомнили об ответственности за нарушение правил временного ввоза авто

В Нижнем Новгороде должностные лица Нижегородской таможни привлекли к ответственности двух владельцев транспортных средств по фактам невывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС легкового автомобиля и прицепа к легковому автомобилю, которые ранее были ввезены из Латвии и Украины.