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Нижегородцам напомнили об ответственности за нарушение правил временного ввоза авто

21 дело об административном правонарушении по фактам невывоза с таможенной территории ЕАЭС физлицами временно ввезенных транспортных средств для личного пользования возбудили таможенники в Приволжье с начала 2024 года, сообщает пресс-служба таможни.

В Нижнем Новгороде должностные лица Нижегородской таможни привлекли к ответственности двух владельцев транспортных средств по фактам невывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС легкового автомобиля и прицепа к легковому автомобилю, которые ранее были ввезены из Латвии и Украины.

Владельцы были обязаны вывезти автомобиль и прицеп с территории Евразийского экономического союза или задекларировать их с уплатой таможенных пошлин, налогов, но не сделали этого.

Также Нижегородской таможней возбуждено одно дело об административном правонарушении по факту передачи временно ввезенного транспортного средства иному лицу.