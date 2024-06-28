Мавлиев рассказал, как проходит стройка третьего уфимского снегоплавильного пункта

Объект начали строить в минувшем феврале на улице Сагита Агиша, его мощность составит 1200 кубометров/сутки. В ноябре прошлого года начал работать второй в городе снегоплавильный пункт, он тоже, кстати, расположился на Сагита Агиша. На к концу февраля нем выплавили более 102 тысяч кубометров снега. Зимой мэр заявил, что подобных установок в Уфе необходимо минимум десять.