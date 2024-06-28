Мавлиев рассказал, как проходит стройка третьего уфимского снегоплавильного пункта

Сегодня утром, 28 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях рассказал о том, как протекает строительство третьего снегоплавильного пункта.
Объект начали строить в минувшем феврале на улице Сагита Агиша, его мощность составит 1200 кубометров/сутки. В ноябре прошлого года начал работать второй в городе снегоплавильный пункт, он тоже, кстати, расположился на Сагита Агиша. На к концу февраля нем выплавили более 102 тысяч кубометров снега. Зимой мэр заявил, что подобных установок в Уфе необходимо минимум десять.
— Ведутся работы по разработке котлована под чашу снегоплавильной установки, вынос электрической кабельной линии, устройство шпунтового ограждения, — рассказал в соцсетях Мавлиев.
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