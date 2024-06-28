Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Красноярска?

В Красноярске с 1 июля подорожает проезд в общественном транспорте. В Министерстве тарифной политики Красноярского края утвердили повышение с 36 до 44 рублей в автобусах и с 32 до 40 рублей в электротранспорте.
Сами перевозчики настаивали на более высокой стоимости, предлагая поднять проезд в автобусах до 54 рублей. Они ссылались на увеличение расходов по повышению зарплат и обслуживанию автопарка.
Напомним, что предыдущее повышение цен за проезд в общественном транспорте проводили 1 марта 2023 года. По правилам, перевозчики могут менять стоимость проезда не чаще раза в год. Для пересмотра цен в правительство Красноярского края должны обратиться не менее половины перевозчиков.