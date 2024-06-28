Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Красноярска?

Напомним, что предыдущее повышение цен за проезд в общественном транспорте проводили 1 марта 2023 года. По правилам, перевозчики могут менять стоимость проезда не чаще раза в год. Для пересмотра цен в правительство Красноярского края должны обратиться не менее половины перевозчиков.