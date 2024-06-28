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В Омске ожидаются дожди и грозы

К счастью, сильного понижения температуры воздуха не прогнозируется.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 83% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Аргументы и факты

В Омске и области на выходных ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По данным синоптиков, в субботу, 29 июня, в Омске и области возможен дождь, местами он будет сильным. Вместе с этим возможен град и грозы. Температура воздуха днём не поднимется выше + 25…+ 30. На следующий день, в воскресенье, ожидается дождь и гроза, местами ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха составит + 25…+ 30.

В понедельник немного похолодает — до + 22…+ 27. Однако дождь никуда не денется — днём ожидаются осадки, местами гроза.