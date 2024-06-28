В Омске ожидаются дожди и грозы

По данным синоптиков, в субботу, 29 июня, в Омске и области возможен дождь, местами он будет сильным. Вместе с этим возможен град и грозы. Температура воздуха днём не поднимется выше + 25…+ 30. На следующий день, в воскресенье, ожидается дождь и гроза, местами ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха составит + 25…+ 30.