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Нижегородцы увидят пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в июле

Поток будет активен с 12 июля по 23 августа.

Нижегородцы увидят пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в июле, сообщается на сайте планетария имени Г. М. Гречко.

Поток будет активен с 12 июля по 23 августа. Максимум активности звездопада придется на 30 июля. Лучше всего наблюдать за явлением перед рассветом — около 3 часов утра. Убывающая Луна не будет сильно мешать наблюдениям.

Поток берет свое начало в созвездии Водолея. Его интенсивность составит от 7 до 20 метеоров в час.

Точное происхождение потока неизвестно. Предполагается, что звездопад возник благодаря комете 96Р/Макхольца, открытой в 1986 году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород накроет мощная магнитная буря вечером 28 июня.

космос