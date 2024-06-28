Нижегородцы увидят пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды в июле, сообщается на сайте планетария имени Г. М. Гречко.
Поток будет активен с 12 июля по 23 августа. Максимум активности звездопада придется на 30 июля. Лучше всего наблюдать за явлением перед рассветом — около 3 часов утра. Убывающая Луна не будет сильно мешать наблюдениям.
Поток берет свое начало в созвездии Водолея. Его интенсивность составит от 7 до 20 метеоров в час.
Точное происхождение потока неизвестно. Предполагается, что звездопад возник благодаря комете 96Р/Макхольца, открытой в 1986 году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород накроет мощная магнитная буря вечером 28 июня.