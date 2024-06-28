В Перми в течение нескольких часов сохраняется многокилометровая пробка

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», первое сообщение об аварии пермяки опубликовали в 9:37 утра. На карте заметно, что пробка растягивается не только на улицу Якутскую, но и на часть улицы Светлогорской на Западном обходе Перми.