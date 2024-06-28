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В Перми в течение нескольких часов сохраняется многокилометровая пробка

Причиной образовавшегося затора стало ДТП.

Источник: Яндекс-карты

Пробка длиною в несколько километров сохраняется в Перми на протяжении нескольких часов.

Информация о дорожном заторе на улице Якутской появилась утром 28 июня. Как сообщал телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь», протяжённая пробка возникла на улице Якутской на правом берегу Камы.

«Якутская стоит из-за ДТП. Пока сюда лучше не соваться», — рассказал автор публикации.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», первое сообщение об аварии пермяки опубликовали в 9:37 утра. На карте заметно, что пробка растягивается не только на улицу Якутскую, но и на часть улицы Светлогорской на Западном обходе Перми.

На данный момент участки возле ДТП окрашены в красный и бордовый цвета.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о четырёхкилометровой пробке, которая возникла на Западном обходе Перми 27 июня. Причиной стала жёсткая авария с грузовиком. В полиции сайту perm.aif.ru сообщили подробности ДТП.