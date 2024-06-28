На малой родине губернатора Прикамья участникам СВО будут выплачивать по 50 тысяч рублей

На эти деньги могут рассчитывать не только местные жители, но россияне и иностранные граждане, поступившим на военную службу с территории округа, по согласованию с Чердынским военным комиссариатом.

Отметим, нынешний губернатор Пермского края Дмитрий Махонин родился в поселке Рябинино, который находится в 10 километрах к югу от районного центра — Чердыни. Там живет менее 1,5 тысячи человек.

Как ранее писал «ФедералПресс», в мае депутаты думы Кизела также приняли законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей местным жителям, отправляющимся на спецоперацию. А в конце июня аналогичное решение о выплате подъемных местных жителям утвердили и депутаты Осы. В этом муниципалитете единовременная выплата составляет 70 тысяч рублей.