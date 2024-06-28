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На малой родине губернатора Прикамья участникам СВО будут выплачивать по 50 тысяч рублей

ЧЕРДЫНСКИЙ ОКРУГ, 28 июня, ФедералПресс. Жителям Чердыни, которые заключат контракт для участия в СВО, будут дополнительно выплачивать по 50 тысяч рублей. Такое решение приняли депутаты местной думы.

Источник: Reuters

Как рассказала глава округа Анна Батагова, выплата — единовременная, ее будут представлять из средств местного бюджета.

На эти деньги могут рассчитывать не только местные жители, но россияне и иностранные граждане, поступившим на военную службу с территории округа, по согласованию с Чердынским военным комиссариатом.

Отметим, нынешний губернатор Пермского края Дмитрий Махонин родился в поселке Рябинино, который находится в 10 километрах к югу от районного центра — Чердыни. Там живет менее 1,5 тысячи человек.

Как ранее писал «ФедералПресс», в мае депутаты думы Кизела также приняли законопроект о предоставлении единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей местным жителям, отправляющимся на спецоперацию. А в конце июня аналогичное решение о выплате подъемных местных жителям утвердили и депутаты Осы. В этом муниципалитете единовременная выплата составляет 70 тысяч рублей.

Напомним, выплаты для участников СВО в муниципалитетах Прикамья начали вводить в декабре прошлого года. Тогда депутаты гордумы Перми утвердили законопроект, предусматривающий выплату 100 тысяч рублей тем, кто отправляется на спецоперацию. Законопроект инициировал глава краевой столицы Эдуард Соснин.

Выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда мэрии Перми. Впоследствии несколько других муниципалитетов ввели подобные меры в своих территориях. В частности, Соликамск, Березники и Чайковский.