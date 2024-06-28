На малой родине губернатора Прикамья участникам СВО будут выплачивать по 50 тысяч рублей

Как рассказала глава округа Анна Батагова, выплата — единовременная, ее будут представлять из средств местного бюджета.
На эти деньги могут рассчитывать не только местные жители, но россияне и иностранные граждане, поступившим на военную службу с территории округа, по согласованию с Чердынским военным комиссариатом.
Отметим, нынешний губернатор Пермского края Дмитрий Махонин родился в поселке Рябинино, который находится в 10 километрах к югу от районного центра — Чердыни. Там живет менее 1,5 тысячи человек.
Напомним, выплаты для участников СВО в муниципалитетах Прикамья начали вводить в декабре прошлого года. Тогда депутаты гордумы Перми утвердили законопроект, предусматривающий выплату 100 тысяч рублей тем, кто отправляется на спецоперацию. Законопроект инициировал глава краевой столицы Эдуард Соснин.
Выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда мэрии Перми. Впоследствии несколько других муниципалитетов ввели подобные меры в своих территориях. В частности, Соликамск, Березники и Чайковский.